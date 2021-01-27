美股消息面：

1.市場缺乏題材指引，周二金價連續第2個交易日小跌。紐約期金收跌4.3美元或0.2%，為每盎司1850.9美元。紐約現貨金收跌0.3%，為每盎司1850.6美元。

2.市場看好掌控國會兩院的民主黨將在不尋求共和黨支持的情況下，強行通過拜登提出的1.9兆美元新紓困案，在避險情緒降溫下，美元回落，惟聯準會公布決議前的觀望氣氛使美元跌幅受限。周二尾盤ICE美元指數跌0.19%，為90.173，盤中一度升至90.614，創1月20日來新高。

3.全球疫情升高，削弱原油需求前景，但沙烏地阿拉伯首都利雅德發生爆炸事件，可能使中東局勢生變，為油價帶來支撐。周二紐約期油收跌16美分或0.3%，為每桶52.61美元。倫敦布蘭特期油收漲3美分或0.05%，為每桶55.91美元。最新數據顯示英國染疫死亡人數突破10萬大關，以及印尼累計確診數突破100萬人。美國新一輪紓困案能否順利過關的不確定性，亦令油市承壓。

4.世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國1月消費者信心指數為89.3，超出市場預期（89）。

5.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，去年11月美國房價指數較10月上漲1%，較前一年同期漲11%，為310.1。

(時報資訊)