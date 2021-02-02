Reddit論壇引爆的散戶之亂延續到2月，周一電子遊戲實體零售商GameStop股價下挫逾30%，盤中更一度暫停交易。

周一收盤，GameStop股價重跌30.8%，收在225美元，扭轉盤前一度上漲18%的強勁升勢。GameStop在周一盤後持續下挫，目前股價大跌逾17%，報189.52美元。

GameStop股價在1月份飆升1,625%，在Reddit網路論壇WallStreetBets的鄉民號召下，線上散戶集結狂買GameStop，導致其股價一路急飆，逼出了對沖基金的空頭回補買盤。

根據S3 Partners截至上周五收盤時的數據，這波狂漲已導致放空GameStop的對沖基金以市值計慘賠近135億美元。

羅賓漢（Robinhood）與其他線上交易app目前仍持續限制GameStop與其他遭大舉放空個股的股票與選擇權買單。

羅賓漢周一放寬部分投資限制，將設限股票家數從50檔縮減至8檔，並允許客戶購買20股GameStop股票，如果客戶已經擁有20股，就不能再購買任何股票，而稍早前只限購買1股。此外，該線上交易平台宣布已獲得24億美元的新一輪資金挹注。

羅賓漢仍對全球最大連鎖戲院集團AMC娛樂、黑莓（BlackBerry）、耳機設計與製造公司Koss、時裝零售商Express、諾基亞（Nokia）、多媒體娛樂公司Genius Brands International與服飾零售商Naked Brand Group的交易實施限制措施。

AMC娛樂終場小升0.3%，收在13.30美元，盤中一度大漲逾20%，目前盤後下挫逾8%，報12.20美元。其他受限制的股票普遍下跌，Express下跌近17%，Koss跌約45%，Naked Brand Group跌近14%。

(時報資訊)