北京台商協會日前已開始受理登記在京台商台胞接種新冠疫苗，《自由時報》日前刊出報導，有台商投訴被「半強迫」接種。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天(27日)反批，這是惡意造謠、用心卑劣，她現場展示一份「同意書」，證明台胞是在知情同意下自願接種。

朱鳳蓮表示，目前大陸各地新冠肺炎疫苗接種工作正在有序實施，對包括大陸台胞在內的符合條件的民眾，都會作出妥善安排。多位台胞受訪表示，對大陸疫苗有信心，願意盡早接種。

朱鳳蓮表示，北京市從1月1日開始啟動新冠肺炎疫苗重點人群接種工作，已完成超過190萬重點人群第一劑疫苗接種。在京自願接種疫苗且符合條件的台商台胞接種工作，由北京市台辦協調北京市台資企業協會進行安排。

「需要強調的是，大陸疫苗接種完全在自願申請、知情同意的前提下進行。」朱鳳蓮痛批，「島內某些政客及某些媒體臆造所謂『半強迫』接種完全是惡意造謠。」「事實勝於雄辯。民進黨當局和島內某些媒體誣蔑抹黑大陸疫苗接種，用心卑劣。」

「可以給大家看一下，接種疫苗都需要簽一份疫苗接種知情同意書」，朱鳳蓮現場拿出一張黃色的紙張向媒體展示，「每一位接種的台胞都會填寫知情同意書來表達個人意願。」

朱鳳蓮表示，去年12月15日大陸正式開展重點人群新冠疫苗接種工作以來，截至1月20日，已累計開展疫苗接種1500萬人次。已有40多個國家提出進口大陸新冠疫苗的需求，有的已批准使用大陸新冠疫苗。這些都充分證明瞭大陸新冠疫苗良好的安全性。

朱鳳蓮表示，大陸疫苗接種工作有序推進，並實施全民免費，使符合條件的群眾都能實現「應接盡接」，逐步構建起免疫屏障，阻斷新冠病毒傳播。

(中時 )