農曆春節將至，新竹縣環保局公布13鄉鎮市公所垃圾清運時間，各公所除了五峰鄉和峨眉鄉外，2月11日除夕上午會再清運垃圾一次，9個公所2月12日至15日（初一至初四）停收垃圾，2月17日全面恢復垃圾清運。

縣長楊文科表示，為配合各家戶在春節前的大掃除，各鄉鎮市公所也協助清運巨大廢棄家具，民眾若有清運需求，要注意清運時間，做好垃圾分類及垃圾減量，提前與所在地清潔隊聯絡諮詢。

環保局表示，初一到初四停收垃的為，尖石、寶山、北埔、新豐、湖口、關西、新埔、竹東、竹北。五峰2月10日至16日停收，峨眉2月11日至15日停收，橫山2月12日至14日及芎林2月12日至16日停收。

各鄉鎮市開放巨大垃圾收集及停收時間為，五峰2月3日，尖石2月4日後山、2月5日前山，峨眉2月1日至5日，寶山2月4日至6日、8日至11日，北埔2月1日至5日，芎林2月3日至28日停收大型家具，停收時間採預約登記，自3月1日起恢復收集。

新豐採電話申請或現場登記預約清運大型家具。湖口2月10日至2月17日停收，關西鎮2月1日至8日，新埔開放登記至2月8日，清運至2月9日，竹東1月30日至31日、2月1日及5日至7日開放收集大型家具，竹北市2月12日至2月15日停止清運。

(中時 )