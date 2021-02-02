美元走強 CBOT玉米期貨7個交易日來首跌 21:402021/02/02 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到美元走強影響，芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨2日轉跌，是7個交易日以來首見，所幸需求仍強，玉米價格持續堅挺在7年多高點附近。CBOT交易最活絡玉米期貨周二下挫0.2％，跌到每英斗5.48美元，該合約周一曾觸及5.54美元，創2013年6月來新高。穀物進口大國中國對美國玉米的需求強勁，上周出口到中國的美國玉米總計達374萬噸。 鄉民發功 白銀ETF爆量走高 《美股掃瞄》美股強彈 標普500指數創11月24日來最大漲幅 (工商 ) #CBOT #玉米期貨 #走強 #玉米 #首跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資終止連6賣 12檔力挺股抗震 04:102021/02/02 證券．權證 《商情》美元走強 紐約期棉回跌 10:172021/02/02 財經 台積電衝鋒 台股強漲逾380點 11:372021/02/02 財經 日盛期貨：留意國際經濟數據 掌握農曆年節國際行情 15:292021/02/02 財經 《期貨》三大期指皆漲 2月台指期開高107點 09:092021/02/02 財經 《期貨》同致期貨契約保證金調高 17:222021/02/02 財經 外資回頭大買 台積收復600 04:102021/02/02 財經要聞 《半導體》台積電續勇猛 收復半壁失土 10:342021/02/02 財經 股價指數期貨贏家專欄－生技指數期貨 持續走弱 04:102021/02/02 證券．權證 《港股》醫藥股給力 恆指站上29000點 16:482021/02/02 財經 《商情》觀望氣氛濃 LME基本金屬期貨漲跌互見 09:432021/02/02 財經 財經熱門新聞 需求大爆發 DRAM合約價全面上漲 - 財經要聞 - 工商時報 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 貨櫃航運10年殺戮 謝金河：台灣3雄牛年將成奔馳黑馬 - 財經 一顆電動車馬達的大戰 東元搶先說加入MIH聯盟並已量產 大同苦追首張訂單何方青睞 - 財經 裕隆力挺 鴻華MIH平台亮相 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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