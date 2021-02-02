受到美元走強影響，芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨2日轉跌，是7個交易日以來首見，所幸需求仍強，玉米價格持續堅挺在7年多高點附近。CBOT交易最活絡玉米期貨周二下挫0.2％，跌到每英斗5.48美元，該合約周一曾觸及5.54美元，創2013年6月來新高。穀物進口大國中國對美國玉米的需求強勁，上周出口到中國的美國玉米總計達374萬噸。

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