五月天「好好好想見到你」台中演唱會延期。摘自臉書

疫情升溫，五月天「好好好想見到你 Mayday Fly to 2021 演唱會 台中場」原訂2／17起在台中舉行五場，今（27日）宣布延期並公告退票辦法，五月天所屬相信音樂表示：「雖然晚了一點，但能讓彼此更安心一點，我們一起共同防疫，我們一起努力加油，約好了，就遲到一下，期望這世界會越來越好，期待那一天，期待再一次見到好好的你，你好好，我們也好好。」

五月天全新巡演原訂去年耶誕節自桃園起跑，受疫情影響，桃園場有三場延期演出，原訂二月移師桃園，不料疫情再起，五月天仍以歌迷安全健康為第一考量，再度宣布台中場延期，相信音樂在臉書聲明：「對好想見到五月天演唱會的歌迷朋友，因延期和後續造成的各種不便，我們真的真的深感抱歉。你們的平安健康、好好見到你好好的是我們最重要的大事。」

五月天「好好好想見到你Mayday Fly to 2021 台中演唱會」，原2021／02／17 (三) – 改至2021／12／04 (六)，原2021／02／18 (四) – 改至2021／12／05 (日) ，原2021／02／20 (六) – 改至2021／12／11 (六)，原2021／02／21 (日) – 改至2021／12／12 (日)，原2021／02／22 (一) – 改至2021／12／10 (五)。

其實，五月天這次開唱，受到疫情影響不少，去年底的桃園演唱會前三場，也延期兩週才開唱，成本耗費了5千萬元，連帶台南演唱會售票也延後開賣，現台中場更直接宣布延期10個月。

(中時 )