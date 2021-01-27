造橋鄉民抗議坤輿掩埋場，在大門懸掛白布條進行長期抗爭。（謝明俊攝）

為抗議縣府核准坤輿掩埋場試營運，造橋鄉民封路圍場抗議已進入第3周，27日業企圖讓挖土機進場，遭到抗議群眾阻攔，雙方僵持對峙。苗栗縣長徐耀昌上午接受媒體訪問時，首度對坤輿一事表態，他強調縣府處理本案都是依法行政，對環保問題做好管理，少數人為反對而反對，他不會委曲求全的。

造橋坤輿掩埋場問題持續近20年，已成為造橋鄉民，尤其是龍昇村民的惡夢，縣府環保局於去年12月31日突然核發許可掩埋場試營運，當地鄉民眾情激忿，在前縣長劉政鴻及多位縣議員的帶領下，數十名鄉民將坤輿掩埋場大門封鎖，禁止各種器具進出掩埋場。

業者曾試圖強力突破封鎖，讓挖土機進場施工，但鄉民強硬抗爭，讓業者知難而退，但業者事後採取訴訟策略，向警方控告多名帶頭人士涉嫌強制及竊占土地等罪嫌，轄區竹南分局受理後依法傳喚被告到案說明。

27日上午，業者2度嘗試排除阻礙讓挖土機進場，但抗爭鄉民緊急發動支持民眾到場，業者並組織成10餘名安管組人員，企圖排除抗爭民眾阻礙，轄區竹南警分局獲報，前一天就向縣警局申請支援警力，現場共編排百餘名警力在場維持秩序，業者見狀才不敢妄動，雙方在場對峙僵持。

苗栗縣長徐耀昌27日上午被問到坤輿案時，徐耀昌表示，坤輿的案子從前前任傅縣長任內核准，中間曾發生環保局同仁被檢調約談，但事後都證明無事，經過嚴密的審查下，我們同意坤輿試營運，我個人認為，我們努力的招商引資，但這些生產所出來的垃圾該去那裡？垃圾如果無去處，又造就不肖的業者到處亂倒，這都不對。我要求要好的產業，又沒有垃圾，這似乎不合常理，透過有效的管理，讓縣民住的安心，強力要求業者，業者透過合法的申請，我們卻刻意的為了少數為反對而反對的環保人士而因噎廢食，我站在民選首長的立場，不會委曲求全。

前縣長劉政鴻到場聲援抗爭鄉民。（謝明俊攝）

轄區竹南警分局動員百名警力到場維持秩序。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌27日對坤輿案表態強調縣府依法行政的決心。（謝明俊攝）

(中時 )