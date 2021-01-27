宜蘭市公所在新春期間會在各廟宇向鄉親發送新春紅包，但受到疫情影響，宜蘭市長江聰淵今天（27日）宣布，為減緩第一線醫護及防疫人員面臨的壓力，決定新春紅包發送喊停。縣府表示，廟宇發紅包行程暫保留，但會注意疫情滾動式修正。
市公所指出，宜蘭市推出帶有祝福又有創意的文創紅包，每年詢問度都非常高，往年都會在新春期間，發送給到廟宇參香祈福的民眾，但近期疫情的控制在台灣出現艱難的挑戰，中央疫情指揮中心為此呼籲民眾配合各項防疫措施。
江聰淵表示，如果按照往年發送紅包的形式，必定出現不必要的群聚以及接觸，第一線醫護、防疫人員為了控制疫情在崗位上戮力以赴，為減緩第一線醫護人員的壓力，決定用實際的行動減少可能的群聚，取消發送紅包的行程。
縣府表示，上周開會討論歡樂宜蘭年取消時，也有提及縣長赴廟宇發送紅包的議題，當時決定保留活動，但會依循秋冬防疫專案，做好防疫工作，縣府也會注意桃園醫院等疫情狀況，並遵循中央的指引，對相關活動作滾動式修正。
(中時 )
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