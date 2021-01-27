新竹緊急海淡機組將完成水利署長慰勉施工團隊。(北水局提供／呂筱蟬桃園傳真)

去年一整年無颱風入境造成全台嚴重旱象，新竹地區二期作農田停灌，水情嚴峻，水利署於南寮漁港南側建置緊急海水淡化機組。水利署長賴建信27日前往視察，就第一階段每日產水3000噸目標可望提前達成，肯定施工團隊的努力與辛勞。

北區水資源局長江明郎陪同視察指出，本海淡機組建置是一項與時間賽跑的工作，目標是2個半月完成施工、產水每日3000噸，再1個月提升產水量至每日13000噸。經過施工團隊日夜趕工，已完成取排水管1,195公尺、送水管路長度 8.2公里、每日39000噸取水泵及3000海淡產水機組等設施，並於1月25日起進行產水測試，可望於1月底前完成後正式供水。

賴建信表示，本海淡機組嘗試以可移動、組裝方式縮短建置時程，產水量設計每日13000噸，較目前離島所建22座海淡機組產水量均高。尤其，在抗旱期間趕工完成，發揮政府跨部門之執行能力，特別至現場感謝施工廠商，同時勉勵大家務必達成2月底每日產水13,000噸目標。

他說，台灣四周環海，海水取得容易，其實在國外建置海淡廠供水已甚為普遍，未來隨著海淡技術不斷提升，國內可朝結合綠能、環境監測調查及產業合作等配套推動，應可讓海水淡化成為地區穏定供水策略選項。

(中時 )