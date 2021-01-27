大聯盟生涯累計216勝的名投手「鐵臂」席林（Curt Schilling），今（27）日又在美國棒球名人堂票選慘遭滑鐵盧，第9次落選真的很無奈。

在美國棒球作家協會（BBWAA）總投票數401人中，席林的得票率是71.1％，換句話說，還差16票才能跨越75％的當選門檻。對此席林表示，明年將退出選舉，希望不要再將他列入候選人名單。

其實不只席林，生涯揮出762轟的大聯盟「全壘打王」邦茲（Barry Bonds）、拿下354場勝投與7座「賽揚獎」的「火箭人」克萊門斯，同樣都是連續9年槓龜。如果明年又落選，3人只能靠資深委員會推荐，才有機會進入名人堂了。

邦茲、克來門斯是因深陷使用禁藥的疑雲，無法獲得BBWAA成員的認同，席林則因發表不當言論，觸犯美國社會最忌諱的種族岐視以及男女平權議題，外界擔心他若當選將影響形象，才會形成連年落選的窘況。不過他宣布退選後也許會拉到一些同情票，有機會在第10次票選時成功跨越障礙。

(中時 )