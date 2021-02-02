中職在立法院副院長蔡其昌接下新任會長職務後，今（2）日召開東奧6搶1資格賽選訓委員會議，會中通過由新任中職秘書長楊清瓏擔任召集人，並新增味全龍隊代表，而首次選訓會議主要是聽取情蒐小組的工作報告。

今天參加選訓會議的人員有召集人楊清瓏，代表體育署的訓輔委員林華韋、葉志仙；中華棒協3位代表，即合庫隊總教練許順益、國立體大總教練龔榮堂、嘉義大學總教練鍾宇政。以及5位中職代表，包括中信兄弟丘昌榮、統一獅劉育辰、富邦悍將余文彬、樂天桃猿林振賢，還有新增的味全龍張建銘。

蔡其昌上任時曾提到6搶1資格賽是當前重要的任務，情蒐工作將立刻展開，其實之前中職已進行了一段時間。目前已確定參賽的對手有荷蘭、澳洲、大陸，美洲區2隊則尚未確定，情蒐工作也會持續下去。

此外，雖然受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運的前景不明，但只要國際奧會沒有宣布延期或取消賽事，選訓會議都會朝著正常開打的方向全力備戰。

(中時 )