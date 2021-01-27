晶片熱賣 德儀業績、財測搶眼 22:402021/01/27 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於汽車與個人電子產業晶片需求揚升，德儀（TI）第四季業績與本季財測皆優於分析師預期。德儀第四季淨利達16.9億美元或每股1.8美元，超越市場預估的1.34美元。該季營收達40.8億美元，優於分析師預期的36.1億美元。 攻智慧零售 聯傑業績添動能 遊戲、雲端需求熱 微軟上季業績亮眼 (工商 ) #德儀 #億美 #業績 #財測 #晶片 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晶片需求強勁 超微上季業績優預期 22:412021/01/27 財經 逆風高飛 新光三越業績登頂 04:102021/01/27 財經要聞 《興櫃股》通路、品牌雙軌並行 寶陞今年業績再戰高 15:572021/01/27 財經 在家圍爐夯 飯店年菜外賣發燒 04:102021/01/27 財經要聞 切爾西隊史進球王 蘭帕德丟帥印 04:102021/01/27 運動天地 車用晶片荒 找台灣4大咖求救 韓廠爆致命傷沒人要 19:342021/01/27 財經 先進製程太狂 巨頭瘋搶晶片 台積電7奈米、5奈米大客戶曝光 18:472021/01/27 財經 《百貨股》強強聯手 統一超攜早餐名店拚業績 15:062021/01/27 財經 《國際產業》韓LG Chem去年獲利翻倍 業績首破30兆韓元 16:482021/01/27 財經 《傳產》永慶加盟3品牌 去年5績效「疫」氣風發 14:322021/01/27 財經 全球確診總數破1億 美歐搶疫苗 20:102021/01/27 財經 財經熱門新聞 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 內行爆台積吞3奈米肥單 美晶片老大竟偷偷來 - 財經 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 先進製程太狂 巨頭瘋搶晶片 台積電7奈米、5奈米大客戶曝光 - 財經 車用晶片荒 找台灣4大咖求救 韓廠爆致命傷沒人要 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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