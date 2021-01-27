受惠於汽車與個人電子產業晶片需求揚升，德儀（TI）第四季業績與本季財測皆優於分析師預期。德儀第四季淨利達16.9億美元或每股1.8美元，超越市場預估的1.34美元。該季營收達40.8億美元，優於分析師預期的36.1億美元。

(工商 )