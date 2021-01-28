保加利亞總統辦公室今天表示，副總統依奧托娃（Iliana Yotova）確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），她僅有輕微症狀，健康狀況大致良好。

總統辦公室聲明也提到，保加利亞總統拉德夫（Rumen Radev）經檢測，對新型冠狀病毒呈陰性反應。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站統計，保加利亞累計確診21萬6416例，病故人數達8916人。（譯者：楊昭彥）1100128

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(中央社)

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