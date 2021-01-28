保加利亞副總統確診新冠肺炎 症狀輕微 07:062021/01/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 保加利亞總統辦公室今天表示，副總統依奧托娃（Iliana Yotova）確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），她僅有輕微症狀，健康狀況大致良好。 總統辦公室聲明也提到，保加利亞總統拉德夫（Rumen Radev）經檢測，對新型冠狀病毒呈陰性反應。 根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站統計，保加利亞累計確診21萬6416例，病故人數達8916人。（譯者：楊昭彥）1100128 移工檢疫期確診 雇主依病假給薪 馬國延長管制 銘異營運無虞 (中央社) #利亞 #保加利亞 #總統 #辦公室 #總統辦公室 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃醫隔離專案對象 18歲女猝死 04:102021/01/28 焦點要聞 潘懷宗涉詐300萬助理費 牙醫師一句玩笑話竟成真 08:302021/01/28 政治 新聞透視》美國風向已轉 民進黨跟不跟 04:102021/01/28 焦點要聞 大眾運輸擬禁食 台鐵女車長遭隔離 04:102021/01/28 焦點要聞 威權人治領導 造成防疫破口 04:102021/01/28 時論廣場 梅克爾罕見批中 疫情欠透明 04:102021/01/28 全球財經 蓮舫質詢批防疫不力 菅義偉回嗆：失禮 11:302021/01/28 國際 拜登下令禁用中國病毒 蓬佩奧卸任後首發聲了 10:392021/01/28 國際 墨電信巨富史林染疫住院 家族發言人：狀況良好 11:332021/01/28 國際 Google新辦公室啟用 後年再蓋一座 04:102021/01/28 財經要聞 回看「開除說」 楊祝醫師早日康復回崗位 批政府大內宣轉移焦點 10:272021/01/28 生活 國際熱門新聞 拜登一時難挽疫情惡化 CDC最新預測令人驚 - 國際 蓬佩奧新工作曝光 離挑戰總統大位更近一步 - 國際 拜登下令 禁止將新冠病毒加上中國或武漢等字眼 - 國際 拜登下令禁用中國病毒 蓬佩奧卸任後首發聲了 - 國際 可恥！美新冠死亡破40萬 川普離職前一刻遭痛批 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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