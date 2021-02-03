防疫優先 行政院：蘇貞昌春節沒規畫參拜行程 15:082021/02/03 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 農曆春節將至，因應新冠肺炎疫情變化，為避免人潮群聚帶來風險，指揮中心呼籲各縣市政府停辦春節活動。行政院今表示，行政院長蘇貞昌今年沒有規畫參拜行程。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農曆春節將至，因應新冠肺炎疫情變化，為避免人潮群聚帶來風險，指揮中心呼籲各縣市政府停辦春節活動，總統府日前宣布蔡總統及賴副總統今年春節拜廟取消。行政院今表示，行政院長蘇貞昌今年沒有規畫參拜行程，至於一元福袋則會循往例發送至相關單位。 行政院今宣布，因應疫情持續在變化，蘇貞昌春節確定沒有規畫參拜行程，一切以防疫為優先。 拚防疫 高屏春節活動大縮水 日盛證複委託 春節海外買股不打烊 (中時 ) #參拜 #行政院 #春節 #蘇貞昌 #行程 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疏導市區春節車潮 台南警找業者配合布置警力 13:022021/02/03 社會 原民生態公園 不再養蚊子 04:102021/02/03 地方新聞 留校過春節 熱騰騰年菜送到手 04:102021/02/03 話題觀察 博客來：春節宅需求大增2成 11:552021/02/03 財經 觀光住宿券查核 近四成不符規定 04:102021/02/03 財經要聞 改善3路段 蘇花安後年動工 04:102021/02/03 地方新聞 司馬庫斯櫻花季規畫總量管制措施 民眾上山賞櫻先上網預約 13:502021/02/03 生活 溼地探險家 嘉縣環境教育系列活動開跑 14:572021/02/03 寶島 年假車潮估增3成 考驗交通維運 04:102021/02/03 地方新聞 基隆廟口夜市 擬重啟人流管制 04:102021/02/03 地方新聞 春節景區、樂園人流 交通部啟動管制 14:342021/02/03 生活 政治熱門新聞 韓趙結盟後黨主席最新民調 侯友宜出乎意料 - 政治 綠營反制割萊委點名罷免謝龍介 王世堅甩開包袱說話了 - 政治 【罷捷倒數】黃捷的鄰居會支持罷免嗎？ 網紅街訪結果令人意外 - 政治 【罷捷倒數】陳鳳馨曝鳳山鄉親聊天群組關鍵變化：有被激勵 - 政治 【返黨效應】趙少康選黨主席 民調專家預言：他變東方不敗 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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