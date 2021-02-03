農曆春節將至，因應新冠肺炎疫情變化，為避免人潮群聚帶來風險，指揮中心呼籲各縣市政府停辦春節活動，總統府日前宣布蔡總統及賴副總統今年春節拜廟取消。行政院今表示，行政院長蘇貞昌今年沒有規畫參拜行程，至於一元福袋則會循往例發送至相關單位。

行政院今宣布，因應疫情持續在變化，蘇貞昌春節確定沒有規畫參拜行程，一切以防疫為優先。

(中時 )