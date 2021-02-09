桃園市長鄭文燦每逢農曆春節都會祭出「鐵人行程」，狂掃全市上百間宮廟發福袋，今年因為疫情，走春祈福全部取消，但他笑言新春行程還是會很多，將會赴各地視察防疫作為跟慰勞春節執勤人員，預告除夕夜和防疫旅館民眾線上圍爐、初一到醫院慰勞。

鄭文燦說，春節期間桃園市政府跟內政部都有要求各廟宇要減少群聚，因此從春節到元宵的廟宇活動，大部分都改成靜態，他也取消走春祈福的行程。

鄭文燦不諱言，往年春節期間都走訪超過100間廟宇，親自發放的福袋也超過10萬個，今年一樣有設計創意紙雕版的「春回大地」平安福袋，將透過各系統發放福袋，廟宇、觀光工廠、休閒農場也都會保留福袋讓民眾索取，市府團隊也會配送給防疫團隊和所有志工夥伴。

「我在新春的行程還是很多！」鄭文燦說，新春行程主要是視察防疫跟慰勞春節執勤的人員，尤其是今年的醫院特別辛苦，大年初一會到醫院去慰勞。

而除夕夜仍在桃園防疫旅館隔離的民眾還有600多位，希望他們不要孤單過年，市府也在籌畫線上圍爐的活動，請各個防疫旅館準備除夕的禮品、貼心的餐點，要讓返鄉過年的民眾，也能感受到過年氣氛和家鄉的感覺，之後再回家過年。

(中時 )