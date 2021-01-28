歐股周三收跌。由於新冠封鎖的延長，德國下調2021年GDP成長預測，另歐洲央行將要降息的討論，也讓銀行股下挫。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌4.72點或-1.16%，為402.98點，周三為近五周以來最大單日百分點跌幅。

全球投資情緒變糟，投資人更謹慎於全球新冠病例的飆升；散戶投資人注向美國利基型股票，導致股價數日間飆升。

德國DAX指數跌1.81%，領跌區域內的夥伴股市。德國將今年經濟成長預測下調為3%，遠較去年秋季預測4.4%更低。

與經濟相關的股票在周三的拋售中首當其衝，採礦股、銀行股、汽車股跌幅約在2%至3.6%之間。

歐州央行治理委員會成員之一Knot表示，如果證實有需要去確保通膨目標的能見度，歐洲央行可能會決定將存款利率進一步降低。

美聯準會主席的談話在歐股收盤後，預計聲明不會帶來任何改變。

貴金屬礦商Fresnillo跌13.0%。該公司預測今年較低的黃金產出。

即使報出優於預期的業績表現，法國奢侈品集團LVMH跌0.3%；該集團時尚皮件業務有極佳成長表現。

丹麥醫療設備商安步(Ambu)在樂觀季度業績之下大漲23%；德國西門子健康上調2021年銷售和獲利展望，股價漲3.1%。

與華爾街散戶交易熱絡一樣，藥商Evotec漲9.6%；其他之前被嚴重做空的股票例如英國出版商Pearson和電影連鎖Cineworld在沒有任何明確理由下飆漲。

(時報資訊)