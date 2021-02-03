周三公布的數據顯示，在封鎖措施深深壓制了服務業的發展，歐元區一月經濟活動下滑。

IHS Markit發布的歐元區一月綜合PMI指數，從去年12月的49.1降至一月的47.8，但高於初值的47.5。該讀數低於50表示經濟活動萎縮。

新冠病毒飆升，讓各國政府在12月下旬開始收緊社交管制，關閉多數商店。涵蓋服務業的PMI指數，從12月的46.4降至一月的45.4，但高於初值的45.0。另一方面，方於周一公布的製造業PMI則依然成長，但是增速有放緩。

新冠封鎖措施對服務業的打擊依舊高於製造業。IHS Markit商業經濟學家Williamson表示，製造業的增長協助抵銷了部分服務業的疲軟，雖然在工廠已經看見產出成長的放緩。

歐元區也在本周二公布上季GDP，為萎縮0.7%。從當前趨勢觀察，第一季GDP應該也是萎縮，並且小幅擴大萎縮程度。

在服務業PMI上，商業指數從46.6降到45.4，優於初值的44.7。

(時報資訊)