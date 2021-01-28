韓國三星電子最新財報指出，儘管美元走疲但下游需求強勁，尤其是晶片事業群表現更是搶眼，故2020年第四季獲利較2019年同期大增26.4％。

韓國這家記憶體晶片與智慧型手機大廠表示，上季淨利為6.6兆韓元約60億美元，2019年同期為5.22萬億韓元。同時，營業利益年增26.35％至9.04兆韓元。銷售量則小增2.78％達61.55兆韓元。

公司強調，上列剛出爐財報數字，與本月初財測目標基本上相符。

從季成長面向來看，其實，三星上季業績表現不如2020年第三季。當時，曾創下史無前例的66.9兆韓元業績，營業利益也達12.3兆韓元。

分析師認為，美元還是很疲弱，再加上歐洲地區疫情嚴峻，都是拖累三星上季業績表現主因。

至於2020全年，三星淨利為26.4兆韓元，較2019年增加21.48％，這都要拜疫情所賜。2020整年，民眾在家時間變多，智慧手機與家電用品使用量暴增，直接帶動零件晶片產品供不應求。

2020年期間，三星營業利益為35.99兆韓元，年增率29.62％。同時，營收也達到236.8兆韓元，比2019年小增2.78％。

(時報資訊)