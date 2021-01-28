世新大學1月25日校務會議再度通過「社會發展研究所」停招案，高教工會今天發布新聞稿指出，世新社發所代表難能可貴的學術批判空間，絕無理由只因違背學校高層意志，就要遭到消滅或惡意對待！他們要求教育部對此種惡質學校高層，絕不該坐視不管！

教育部表示，111學年系所增設調整案件，循例預計於今年2月初至3月中旬受理申請。教育部如收到各校函報停招案件，會檢視該停招案是否符合程序。

世新大學已經是第三度對社發所發動停招、裁併的提議處置：早在2019年1月，世新大學就通過「社發所自109學年度起停招」的決議，但事後經教育部認定程序不完備而駁回該停招案；可是世新大學卻沒有因此放棄此企圖，於2020年8月改而倡議「社發所與社心系（全名「社會心理研究所」）的合併案」，但經社發所師生的不斷反對下而暫罷。

到了去年12月，世新大學研發處又在增調會議（「109學年度增設調整院系所學位學程審查委員會」）中提出「社發所停招案」及「社發所與社心系合併案」兩案併陳，並於今年1月25日的校務會議中強行通過，會議中更裁示社發所將於111學年度起停招，應驗了社發所師生一直擔憂的「假合併，真滅所」手法。

對此，高教工會發表聲明稿，對世新大學校方的不當會議程序及標準恣意的霸權官僚心態表達嚴重譴責，並聲援社發所全體師生陳情抗議的決心與努力，更要求教育部必須擔負起監督糾舉世新大學不當會議程序的責任而駁回此案。

高教工會說，大學不是少數學校高層的私有物，而是實現人民教育權利與引領社會進步的場域。世新社發所是該校、甚至是台灣高教最具特色的研究所之一，所培育的社會改造人才也正合乎當前千瘡百孔社會的所需，其代表難能可貴的批判學術空間。

高教工會說，當此台灣高等教育沈淪之際，任何漠視逃避與追求自保的心態，都只會姑息惡質管理者的官僚心態以及加劇高教崩壞的速度。社發所全體師生已經站出來展現了他們社會教育的良心與不懼威權的勇氣了，高教工會支持全台大專院校的所有教授與同學們一同站出來聲援社發所，真正實踐高等教育的學術良心與自由發展。

(中時 )