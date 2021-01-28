跨年期間寒流造成台東大目釋迦裂果，縣長饒慶鈴日前勘災後指示縣府農業處請各鄉鎮市公所啟動速報機制，目前統計全縣受害面積逾124公頃，已函報中央爭取現金救助。

農業處指出，數波寒流低溫造成台東市、太麻里鄉、東河鄉、卑南鄉、金峰鄉及鹿野鄉的釋迦災害，根據各鄉鎮市所提報的災後農情報告資料，6個鄉鎮市的被害面積，已經超過124公頃，其中又以太麻里鄉最為嚴重，台東市、東河鄉居次，換算無法收穫面積一共超過25公頃。

跨年期間寒流造成台東大目釋迦裂果，縣長饒慶鈴日前勘災後指示縣府農業處請各鄉鎮市公所啟動速報機制，目前統計全縣受害面積逾124公頃，已函報中央爭取現金救助。(台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真)

跨年寒流衝擊成熟中的大目釋迦，冷熱溫差造成裂果，農民即使加套第2層的塑膠袋，也未必能完全保護。裂果造成賣相大減，令不少農民叫苦；饒慶鈴日前在寒害發生時親自到釋迦果園勘災，並指示農業處啟動速報。

農業處長許家豪表示，依據農業天然災害救助辦法，其災害面積及無法收穫面積已經達到救助標準，持續低溫造成釋迦寒害，縣府已經函報行政院農委會，希望給予受災農民天然災害現金救助及低利貸款。

(中時 )