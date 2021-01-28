神腦近年積極跨足販售保健、生活用品，針對即將到來的農曆新年、情人節，神腦強推各種價位的「好牛好神組」，包含家電3C、保健禮品，其中，針對年節期間申辦5G資費購機或全通路單筆消費滿999元，週週抽最高8,888元大紅包，「神腦生活」則提供採買年貨、禮品服務。

另外，針對年終獎金所衍生的購物商機，神腦推薦小資族可以購買千元有找的保養品、小家電及3C產品，TESCOM遠紅外線大風量負離子吹風機+【Dr.DERMACH】Im fine保濕補水小鯨魚面膜（10片裝），以及MEGA KING隨身電源10000mAh+MEGA KING48W三孔旅充頭，神腦推出新春組合價888元。

萬元以下購物預算可以挑選Deerma德爾瑪平掛兩用除菌熨燙機（1,680元）、禾聯直立式手持吸塵器+小米手環5（1,688元）、象印10人份微電腦電子鍋+高島六星級時尚美足機（6,888元）、LG隨身淨空氣清淨機+歌林旋風無油健康氣炸鍋（6,888元）。

萬元以上質感3C推薦高島愛舒服時尚小沙發按摩椅，SAMSUNG Galaxy Tab S7旗艦平板。

針對送禮市場，神腦推薦高CP值5G新機，如ASUS Zenfone7Pro、Sony Xperia5II。西洋情人節將至，旅日必買的Panasonic奈米水離子吹風機、Solac直捲兩用無線充電式直髮夾、都是不錯的選擇。

實用性禮物包括sakuyo比菲德氏菌+乳寡醣、正官庄活蔘28D、健康總匯金盞花葉黃素膠囊等，或是送給辛勤顧家的媽媽需要的掃除好幫手像是Twinbird強力手持直立兩用吸塵器、DYSON二合一暖風氣流倍增器等。

年節團聚時光，最適合送家中有許多小孩的親戚朋友，像是牛軋糖禮盒、紅布朗玫瑰粉漾堅果禮盒等等。

神腦在春節期間推出神腦線上小遊戲迎新春，結帳前試試好手氣，最高賺8,000點紅利開運金。新年走春在神腦申辦5G資費購機或全通路單筆消費滿999元，週週抽最高8,888元大紅包，並提供義大遊樂世界門票8折優惠，另外2月5日~2月16日於門市單筆消費滿3,000元，就有機會抽中PS5。

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