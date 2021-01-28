桃園市龍潭區一名58歲的黃姓男子，28日凌晨開車到大園工業區上班，但因為這是黃男上班的第一天，對路況不熟悉，因此在工業區裡迷路，不料車子又剛好拋錨，只好報警求助，所幸警方利用巡邏車警笛及警示燈的聲光效果，與黃男互相確認位置，終於順利找到黃男，協助他脫困。

大園警分局潮音派出所於28日凌晨接獲黃男報案，稱其在大園工業區裡迷路，且車輛拋錨無法發動請警方協助。警員翁宗豪、吳宗舜獲報後與黃男聯繫，但因當時天色昏暗，黃男雖記得有經過潮音北路、大工路等沿線工廠，卻無法正確描述自己的位置。

員警依據黃男提供的線索，沿路來回搜尋，並開啟巡邏車的警示燈及警笛，同時與黃男保持電話聯繫，利用燈光及警笛聲互相確認位置，經過1小時的搜尋後，總算在一間工廠最裡面的停車場找到黃男。

黃男表示，因為他是第一天上班，對附近環境還不熟，之前雖在白天時到公司面試，但夜晚天色昏暗，導致他看不清楚路況迷失方向，沒想到車子又剛好拋錨，讓他不知該如何是好。員警得知後用巡邏車協助接電，讓拋錨的車輛得以發動，並引導黃男到他的公司，員警的貼心舉動，讓黃男深表感謝。

(中時 )