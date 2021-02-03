台南市安南區台江大道1日深夜傳出重大車禍，一輛自小客車疑因無照駕駛、超速又超載，失控偏移撞上對向路邊的塑膠工廠警衛室，車身嚴重扭曲，車上6人與1隻寵物狗皆傷重不治，其中，楊姓男子姑丈也對事故現場路面設計高低落差太大提出質疑。對此，南市府工務局3日表示，經過二度現勘，並無高低落差。

工務局說，台江大道的開闢，分別由交通部與營建署興建，以安吉路為界點，以西由交通部辦理。2007年完工後，因土方含爐石膨脹問題，曾被居民叫做波浪路，並多次向市府陳情要求改善，經交通部改善後，交由台南市政府管理。近來仍有民眾反映道路不平問題，惟該路段目前正進行雨水箱涵工程，待完工後，工務局將進場改善道路。

工務局也稱，而安吉路以東，則由營建署於2012年辦理設計施工，符合市區道路設計標準及相關行車安全性，並無如西段早期未改善前之波浪的路面問題。自移交台南市政府管理後，工務局定期進行道路巡視及路面養管，近期並未曾接到有關道路不平的通知或陳情事件。

工務局還說，2日工務局人員也二度到現場查看，橋梁和銜接的路面並無落差，道路也順接無坑洞情形，交通局現場勘查，附近限速50公里，且設有速限標誌。

(中時 )