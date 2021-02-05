立委楊瓊瓔爭取前瞻建設計畫補助3340萬元，改善后里區圳寮路與安眉路。（王文吉攝）

台中市后里區圳寮路與安眉路因路基承載力不足，導致路面多處有沉陷及嚴重破損情形。為徹底解決路面問題及考量用路人安全，立委楊瓊瓔及市議員陳本添爭取前瞻建設計畫補助3340萬元進行改善，台中市政府建設局允諾將儘速辦理設計，6月底前路面改善工程完成。

楊瓊瓔立委今天偕同陳本添、台中市養工處副處長廖文偉、后里區長賴同一及仁里里鍾基文里長、義里里林東成里長、義德里謝榮慶里長、眉山里潘錦致里長、月眉里吳新春里長等人會勘后里區圳寮路與安眉路。

有里長表示，這些道路因年久部分路段已呈老舊、破損甚至路基下陷等情形，改善經費龐大，爭取多年未果，幸好有楊立委爭取中央補助。

台中市養工處廖文偉副處長現場簡報指出，圳寮路修繕經費約2600萬元，將從后里車站到東勢交界處，施作長度約4800公尺，改善面積39360平方公尺；安眉路修繕經費約740萬元，將從甲后路二段到月眉東路，施作長度約1000公尺，改善面積10000平方公尺，將改善道路龜裂及路基下陷問題。

陳本添對於建設局重視道路維護的工作表示肯定，他也呼籲市府及其他路權管理單位未來除了編列年度路平專案預算，也將兼顧品質，改善道路鋪面施工缺失，重質亦重量，才能維護用路人的安全。

楊瓊瓔表示，爭取中央前瞻提升道路品質工程，就是要讓居民「有感」，圳寮路及安眉路，都是居民上下班生活的重要道路，確實有改善必要，並要求建設局養工處盡快完成設計及施工，給居民一條安穩的回家路。

(中時 )