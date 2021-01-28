本土個案足跡關聯圖。（指揮中心提供）

桃園醫院發生群聚感染引發全民關注，解除隔離者開始分批採檢，在桃園醫院的戶外診療區內，護理人員忙著為院內同事採檢。（范揚光攝）

在桃園醫院的戶外診療區，院內護理人員排隊準備採檢。（范揚光攝）

部桃群聚感染個案基因序列定序結果今出爐，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，9件院內個案的基因序列，除案889（12A綠區病患）較不清楚外，其餘8例的基因序列比對均相同，因此初步判定整個院內群聚感染源均相同，皆來自美國返台的案812，而案812也是造成部桃住院醫師案838染疫的感染源。

陳時中表示，先前已公布過案838（住院醫師）、案839（6A護理師）、案852（7B護理師）、案856（主治醫師）的感染源為案812（境外移入個案）。

陳時中指出，後來新增的案868（10B護理師）、案869（外籍看護）、案885（染疫翁三女兒）、案890（案899妻子），其基因序列與上述5例個案都帶有D614G、L452R的突變，因此可推估整起群聚的感染源都相同。

但陳時中也說，案889（12A病患）至今仍無法完整定序，但由於已發現其病毒基因帶有D614G、L452的突變，因此仍然定義是單一病毒株的傳播事件，

醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內除了部桃的群聚，沒有發現其他的突變。之前有看到案869（外籍看護）會不會有其他感染源，我們透過定序，讓大家知道所有病毒透過基因比對都是同一株，排除其他感染源的可能性，所以說他是單一病毒株所引起的傳播事件。

至於若感染源都為案812，是否代表全院的感控有問題？陳時中表示，這裡面有個案沒有完全釐清不容易，但要確認來源是相同，都是在這個機構發生的可能性最高，對於整體案889血清檢體收了236件，235件是陰性，都完成後會請專家來判定，來源是直接接觸或是環境接觸兩者都有可能，會等專家搜集資料後報告。

(中時 )