衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，不少縣市都祭出避桃令，其中一縣市就是苗栗縣。一名陳姓媽媽表示，帶著兩個孩子到苗栗看診，櫃台醫護以「拒看桃園人」為由拒絕看診，更表示他們是從疫區來的，不知有沒有帶病毒，令她聽了相當難過，「如果沒有這些醫護人員（部桃醫院），就沒有今天這麼安逸的生活」。

陳姓媽媽今（28）日上午於臉書社團《爆怨公社》透露，昨（27）日晚間帶著兩個孩子回苗栗公館婆婆家，自己與小女兒被大女兒傳染感冒，因此至附近診所看診，由於初診必須填寫資料，櫃台護士看到地址是桃園市八德區，臉立刻垮掉，隨即將健保卡退還，資料也銷毀處理，並要她們去大醫院看診，「我們這裡不收桃園來的，妳剛好又住的離那裡不遠，所以我們沒辦法看診。」

原PO當場愣住，護士進一步說道「因為妳們從疫區來的，不知道有沒有帶病毒」，再次拒絕看診，原PO心裡相當難受，但還是只能眼眶含淚的離開，在診所裡還被其他等待看病的民眾投以異樣眼光。

原PO認為即便診說的有道哩，但大家都害怕被傳染，「避桃令」到底存不存在，她也不願去爭論，「但身為桃園人我覺得很驕傲，若沒有這些醫護人員（部桃），就沒有今天這麼安逸的生活。」

這段經歷曝光後，不少網友都紛紛安慰她，其實現在進入大醫院也都要看健保卡，診間護士也都會詢問是否有到過桃園，現處於疫情非常時期，一起做好防疫措施才是上策，或許是因為小診所設備沒有大醫院齊全，護士才會如此。至於「避桃令」，大部分人也認為，台灣說真的並不大，處在共同生活圈，因此每個人都要保護好自己，守護家園。

(中時新聞網)