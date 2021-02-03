桃園醫院疫情急速升溫，自院內群聚感染事件爆發後，目前已累積19例確診個案，其中1人死亡，中央日前宣布3日正式啟動「清零計畫」，將擴大桃醫院內採檢，採檢對象包含醫護人員及外包商，人數高達2088人，盼3天內能完成作業。

記者3日上午9時直擊桃醫現場，排隊人龍從大樓一路排到便利商店再到住院中心，目測約3、4百人，據了解，從上午9時開始，一路進行到中午，再從下午1點開始到4點，共分2梯次，但桃醫採檢進度消化很快，上午10點已完成上午場的採檢，也通知下午採檢的人可以提前來。

前進指揮所指揮官王必勝出面受訪，他提到，清零計畫的首日進度順暢，PCR篩檢會在通風立體停車場進行，其中院內共有706名高風險族群，包括6、7、9、10樓及部分流動人員，會在PCR篩檢完後到醫療大樓進行抽血。

王必勝說，過程中有10多台攝影機協助攝影，也有員工編號，報告時間有紀錄，隨後檢體會送各個檢驗中心分擔，一梯次結束就會送出去，檢體結果會陸續回來，希望周六之前PCR的結果能全部出來。

(中時 )