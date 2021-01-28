行政執行署士林分署自1月26起為期1個月，強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案，士林分署統計自去年3月起，針對轄內積欠防疫罰鍰30位義務人，已追回256萬5192元欠款，執行率達51.3％，充分展現士林分署配合國家防疫決心。分署長更呼籲，所有民眾應配合政府防疫措施，切勿心存僥倖，一但違規受罰，執行署將扣押查封財產、限制住居，以及拘提管收等，得不償失。

士林分署表示，近日桃醫爆發多起本土感染案例，為了落實公權力，避免防疫產生漏洞，展開「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」計畫，過年期間仍將對所有防疫案件加強執行，避免發生防疫破口，防止疫情擴大。

其中一位97歲周老翁自國外入境後，直接去居家檢疫住所旁的涮涮鍋用餐，違反規定遭衛生局裁罰10萬，卻遲遲未繳納，當執行署人員27日到現場打算查封房屋，周才說不知道違反檢疫規定，願意立即繳納滯欠罰鍰，昨下午已由士林分署人員陪同繳納10萬元。

另外張姓義務人經士林分署人員到場執行，自知已無法逃避，主動提供2018年出廠的新車供士林分署查封並當場繳納1萬元後，允諾分期繳納該筆罰鍰，並說以後一定會詳細計算居家檢疫的期間，若有疑義會打電話詢問1922，一定不會再違反防疫相關規定。

為強化防疫案件之執行，士林分署於此次防疫專案執行期間，全員出動，分頭執行，祭出各種執行手段，包括扣押存款、查封車輛、不動產及限制出境等。累計已查封2 筆不動產、車輛1 部，並將3名有逃匿之虞之義務人予以限制出境。

(中時 )