美國前總統喬治．華盛頓與亞伯拉罕．林肯現在不再受到舊金山支持，本地教育委員會投票通過，市內44間以種族歧視、蓄奴或殖民有關人士命名的學校都將改名。

此舉早在非裔美國人佛洛伊德（George Floyd）遭員警壓頸致死引爆反種族歧視，南部哥倫布（Christopher Columbus）雕像遭推倒前即已開始，2018 年5月，舊金山即已成立委員會，要修訂公立學校的名稱。

委員會擬定44所需要改名的學校清單，包括冠有西班牙傳教士賽拉（Junipero Serra）之名的學校。

其中需要改名的包括以華盛頓（George Washington）和傑佛遜（Thomas Jefferson）兩位總統為名的學校，這兩人都有蓄奴；此外，美國國歌的作者凱伊（Francis Scott Key）也在名單之列。

令人意外的是，廢奴代表人物林肯（Abraham Lincoln）躺著也中槍。部分人士認為，他在屠殺美國原住民一事上扮演角色。

87歲的民主黨籍聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）也在名單之列，教育委員會以6票對1票通過將她列入。

委員會認為，范士丹1980年代擔任舊金山市長時，一面懸掛在市政府前的邦聯旗遭到破壞，范士丹指示換上新的。邦聯旗來自南北戰爭時間支持蓄奴的南方，後來成為種族歧視以及白人至上的象徵。

舊金山決定更改校名之決策引發激烈批評，現任市長布里德（London Breed）也表態反對。

(中央社)