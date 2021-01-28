因應疫情，衛生福利部基隆醫院28日宣布，2月1日起，除例外情形，一般病房禁止探病；加護病房、新生兒加護病房，每日早上10點30分至11點開放探視，每位病人每日限2名訪客，需持「探病證」進入。
限制以下說明：
一、訪客探病時間
（一）一般病房：禁止探病（除以下例外情形者）。
（二）加護病房（含新生兒加護病房）：每日上午10時30分至11時開放探視。
備註：每位病人訪客限2人，需持「探病證」進入院區
二、陪病限制
每位病人限1人（含家屬、照顧服務員）陪伴，入院時發給「陪病證」。
三、探（視）病例外情形
（一）病人實施手術、侵入性治療等,須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。
（二）急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。
（三）其他因病人病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病人等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。
•探、陪病證於入院時發給。
•請民眾多加利用電話及LINE等通訊軟體視訊探病。
•民眾進入院區前，敬請酒精洗手、戴口罩及量測體溫。
(中時 )
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