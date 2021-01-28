日職樂天金鷲官方宣布簽回「神之子」田中將大，根據《Sponichi Annex》報導，樂天給出年薪9億日幣，正式打破巨人王牌菅野智之的年薪8億，成為日職史上最高薪選手。

田中將大在2014年跨海挑戰大聯盟，效力洋基7年後重返樂天，《Sponichi Annex》推估年薪高達9億日幣，高出今年選擇放棄大聯盟回日本的巨人投手菅野智之寫下的8億，一舉躍居日職史上最高薪選手。

日媒報導在洋基時期田中將大平均年薪超過20億日幣，今年成為自由球員後，美媒爆料田中開價1500萬美金，相當於15.6億日幣，不過洋基不想超過豪華稅門檻，因此沒有出手留人，再加上因為美國疫情遲遲沒有緩解，回到日本打球相對安全。

日媒《Daily Sports》報導，樂天簽下的是2年合約。

今年正好是東日本大地震10周年，再加上疫情日本國民長期心情低壓，田中將大的回歸對東北地區居民、甚至是全日本人來說，都是令人振奮的好消息。

(中時 )