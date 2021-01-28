前旅美日籍投手田中將大在成為自由球員後一職沒有新東家下落，今日日職樂天金鷲官方宣布，田中將大「鳳還巢」將會回到樂天，不過合約細節沒有公布，有望創下史上最高年薪，田中預計將會穿回他的18號球衣。

根據多家日媒報導，樂天球團官方宣布迎回「神之子」田中將大，對於樂天來說也是相當重要的補強，樂天監督石井一久表示田中將大過去穿的18號球衣，在他遠赴大聯盟後一直空著，「我們就是要準備迎接他回來的，他回來後再穿18號也是理所當然。」

田中將大過去在樂天時寫下的輝煌成績仍讓球迷津津樂道，包含2013年無敗績拿下24勝、自責分率僅1.27，率領樂天奪下日本一，大聯盟在洋基7年合計拿78勝，是日本投手史上第3多，目前美、日合計177勝81敗，如今重返日本要往生涯200勝邁進。

雖然樂天宣布田中將大回歸，不過合約內容暫時沒有公布，稍早美媒爆料田中與樂天簽下1年772萬美金合約，約8億520萬日幣，尚未獲得證實，若為真將超越巨人王牌菅野智之今年剛簽下的8億日幣，再度刷新日職史上最高年薪紀錄。

(中時 )