安特羅（6564）公告與財團法人工業技術研究院簽訂新冠病毒唾液檢測用核酸試劑開發技術授權合約。安特羅表示，透過共同合作開發新冠病毒唾液檢測用核酸試劑，並申請通過衛生福利部專案製造或查驗登記後販售，對公司未來營收可望將有正面影響。

根據雙方合約，安特羅自110年2月1日起二十年期間，獲財團法人工業技術研究院（以下簡稱工研院）非專屬授權新冠病毒唾液檢測用核酸試劑開發技術。此授權技術，所產生之任何專利權需使用時，將與工研院另簽定專利授權契約。

安特羅已確認完成與財團法人工業技術研究院之新冠病毒唾液檢測用核酸試劑開發技術非專屬授權合約簽約，期望能儘快研發優化成快篩相關試劑套組並通過衛生福利部專案製造或查驗登記。

此外，安特羅日前也宣布，與美德向邦醫療公司簽定合作備忘錄，將旗下Speedy新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑，向菲律賓政府申請產品相關登記認證，預計最快下季開始出貨、貢獻營收。

安特羅與美德向邦合作後，計劃透過雙方優勢，將抗原快速檢測試劑拓展至菲律賓市場，該產品近期會向菲律賓政府提出產品認證，預計審查約兩個月，取得認證後即可開始出貨。

安特羅指出，Speedy 抗原快速檢測試劑已取得國際歐盟CE認證，並已接觸馬來西亞、泰國、印尼、埃及、日本、印度等國家訂單，目前待取得國內外銷專用許可認證後，將可陸續開始放量出貨。

(工商 )