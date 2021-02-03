英國的變種新冠病毒已經又再進化，在少數的病例上出現發展出一新的變種，英國科學家表示，這種病毒與南非和巴西變種類似，會降低疫苗的有效性。

英國公衛部門表示，新報的E484K變種病毒有11例，多數出現在英國西南部。E848K的突變發生在病毒的突刺蛋白上，與南非巴西變種相同。

公衛單位表示，正在密切監控該情勢，採取所有必要的公衛干預措施。數個實驗研究顯示，疫苗和抗體治療對南非變種病毒有較低的有效性。而相較之下，先前的證據顯示疫苗可以對英國變種(不包含E484K突變)有相同的有效性。

英國衛生部長Hancock表示，要談論變種對疫苗的影響，目前還太早，然而在Bristol市和利物浦市都報出了令人擔憂的變種。部長對議會表示，必須謹慎行事，特別對新變種帶來的新挑戰。

對於南非病毒衍生的E848K變種的擔憂，已經讓英國政府採取逐家逐戶的大規模檢測工作，這些病例甚至沒有與南非旅遊的人有過接觸史。

儘管病毒報告的數量相當少，但英國病毒學家Stoye指出，在病毒複製程度非常高的情形下，儘管它們會延遲傳播，也不容易防堵新變種的出現。

志工和警察從周二開始，在英國嚴重的疫區進行挨家挨戶的地毯式檢測工作，試圖防止源自於南非病毒的新變種。

英國發現了105例變種病毒，其中有11例沒有與國外旅遊經驗的人有接觸。

英國正對8個不同區域的民眾進行大規模檢測，總計約為八萬人，該八個區域遍布英國，且為該11病例出現的區域，有3個在倫敦市，2個在英國東南部，1個在英國中部，1個位於東部，1個位於西北部。無論民眾是否出現症狀，都必須接受檢測。

(時報資訊)