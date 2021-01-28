黃芳彥到美國後太太過逝，他經常與女球友合影，並發至LINE給親友看。（黃重彥提供）

黃芳彥到美國後太太過逝，他經常與女球友合影，並發至LINE給親友看。（黃重彥提供）

黃重彥拿起手機，秀出哥哥黃芳彥的生活照。（馮惠宜攝）

涉及前總統陳水扁貪汙案，2008年11月潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥，驚傳在美過世，一度傳出是輕生而亡。不過黃芳彥的弟弟黃重彥秀出哥哥的生活照，直言黃芳彥在嫂嫂過世後，身邊紅粉知己不少，表示哥哥在美生活平穩，還有紅粉知己相伴，應該不太可能會想不開。

黃芳彥2008年11月間因涉國務機要費洗錢案逃到美國，其在台中開業也當醫師的弟弟黃重彥年年都到美國和他相聚，也經常透過社群軟體通訊。黃重彥說，23、24日兩天都曾有連絡，但他也不排除黃芳彥是因為年紀大，可能是心因性猝死。

黃芳彥家中有五兄弟，他排行第四，而黃重彥是最小的弟弟，黃重彥多年來在台中西區開設黃小兒科。他感傷表示，黃芳彥走後，一家五兄弟，只剩他一人；他說，黃芳彥到美國定居後沒幾年太太和大兒子都死了，倆人的骨灰也都在美國，他則有許多紅粉知己，生活過得風流自在。

28日上午姪子從美國致電表示，黃芳彥陳屍車中，車上有酒和安眠藥，還有一說車上有槍，他可能是被國共派人暗殺，黃重彥認：這是天大的笑話；但他也證實，黃芳彥逃亡美國之初，曾帶著一支槍，還說，如果FBI破門抓他，他會自我了結。

黃重彥也坦承，這幾年他年年都會到美國和哥哥相聚，上一次是去年這個時候，倆人過去談到當前的局勢，即使總統蔡英文上台後，他從未想要再回到台灣，黃芳彥認為此一時彼一時，當時若非陳水扁和吳淑珍對他的提攜，他如何能從一個醫師變成權傾一時的人物；他也很清楚回國後也不可能如當時一像風光。

黃重彥提到黃芳彥在美國的生活，他說，哥哥從來就瀟灑風流，女人緣極好，近年有不少紅粉知己，經常也會發來和女球友的合照，但外傳他在過世前曾在朋友圈發出和女友的合照，黃重彥表示，那個應該是球友吧！

黃重彥也感慨因為疫情，不可能到美國送黃芳彥最後一程，他說，自己仍會盡醫師本份努力看診，對哥哥的思念會留在暗夜哭泣「撕心裂肺呀」。

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