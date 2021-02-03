農曆年節將至，時代力量主席陳椒華3日協同市議員林于凱在三民區陽明市場發春聯及紅包，希望讓高雄居民沾沾喜氣，對於高市議員黃捷罷免案的答辯書內容敘述自己上任以來未獲任何政黨奧援，陳椒華認為有誤，他忘了時代力量對他的幫忙。

陳椒華表示，雖然黃捷之前是時代力量的黨員之一，在議會中也曾與林于凱攜手合作，推動許多議案、為民眾盡心服務，在也相當支持環保方面的議題，他絕對是時代力量肯定的優秀議員，公投也一直是時代力量相當支持的民主程序，但由於黃捷已經退黨，經過黨內決策委員會決議，黨內不會對黃捷的罷免活動做出任何表態。

黃捷罷免案投票日進入倒數，她發表的答辯書內容敘述表示，黃捷上任2年多來，面對2任市長的更迭，以及在議會沒有黨派奧援下，能做的不多，但是她仍盡力完成所有工作。

針對黃捷罷免案的的答辯書內容稱自己上任以來「沒有任何黨派奧援」，陳椒華做出回應，看到這句話，她覺得有所錯誤，認為黃捷可能在退黨之後，就忘記當初她在競選時，時代力量給她的援助，無論是在人力、物力，黨內都是盡全力幫忙，就算撇除競選，黃捷上任後在議會內，林于凱也在她推動議案、自治條例等等，都相當支持，所以她說沒有奧援是相當錯誤的陳述。

(中時 )