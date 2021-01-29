美國疫苗研發公司Novavax周四宣布，根據在英國進行的一項試驗所做的初步分析，該公司研發的新冠狀病毒疫苗之防禦有效性達到89.3%，且在預防最先在英國發現之高傳染性變種病毒方面的效果幾乎一樣。

而該疫苗在另一個變種病毒肆虐的南非所進行的中期試驗結果顯示，在沒有人類免疫缺陷病毒（HIV）的人群中，此疫苖的有效性達到60%。

受此消息激勵，周四Novavax盤後股價飆漲34%。而就在同一天，美國在周四宣布境內出現首例南非變種病毒確診患者。

Novavax已經在6個生產基地儲備疫苗，並表示該公司希望在7個國家的共8座家工廠，將以每年20億劑的速度生產疫苗，其中也包括在印度血清研究所（Serum Institute of India）生產的疫苗。

該公司在電話會議上表示，這是一個期中數據（interim data），預計還需要2～3個月時間才能準備向主管機構申請授權。

這項在英國進行的試驗招募15,000位年齡介於18至84歲的民眾，而試驗結果料將用於在英國、歐盟與其他國家申請使用授權。

對歐洲而言，Novavax疫苗獲得批准將是一個大好消息。在輝瑞/BioNTech與阿斯利康（AstraZeneca）交付的疫苗數量未達期望之後，歐洲正苦於應付疫苗供應短缺的困境。

Novavax並表示，公司已在1月初開始生產新版本的疫苗，以防禦新出現的病毒變異，應可在未來幾天為加強劑選出理想的候選疫苖。該公司計畫於今年第二季啟動這些新疫苗的臨床試驗。

英國首相強生周四在推特上表示，Novavax的新冠肺炎疫苗在英國的試驗證明其有效性，這是一個好消息。他表示：「我們的藥品監管機構現在將評估這款疫苗，該疫苗將在提賽德（Teesside）生產。如果獲得批准，我們將訂購6000萬劑。」

(時報資訊)