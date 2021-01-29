製造賓士轎車和卡車的戴姆勒集團(Daimler)周四表示，第四季強勁表現，協助該集團2020年報出優於預期的獲利，並對2021年表示樂觀。

總部位於Stuttgart市的該汽車製造商也提出警告，目前半導體晶片的短缺，以及新冠病毒的衝擊，將影響第一季表現。

得益於成本刪減和優於預期的汽車產業復甦，戴姆勒初步的數據顯示，去年EBIT獲利來到66.03億歐元(約80億美元)，高於財測共識的52.5億歐元；該數據亦高於2019年的43.29億歐元，超過52%。

其中賓士汽車去年EBIT獲利為51.72億歐元，優於財測的38.50億歐元

戴姆勒指出，成功之處在於成本紀律持續到第四季，並預期良好的潛在需求；戴姆勒並預期2021年積極的業務發展。

與此相反，德國同業福斯集團在上周報出去年獲利(EBITA)的幾乎減半；BMW也表示，以某些指標衡量，公司超出預期。

戴姆勒與競爭同業相同，在疫情期間面臨車用半導體產品供應的短缺；晶片製造商將生產從汽車部門移到例如消費電子部門。在部分零件短缺下，汽車部門的需求復甦，讓例如戴姆勒等暫停或減緩生產。

戴姆勒將在二月18日公布完整第四季財報和2021年詳細財測。

(時報資訊)