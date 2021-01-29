台北市1名50歲男子，14天前從上海返國後，昨居家檢疫期滿，轉為自主管理，與朋友改為入住台北市中山區一間旅館卻猝死房內，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，男子1月14-27日都在檢疫期間，沒有疑似症狀，死因檢警還在查。因為他曾經有送醫，有做過採檢，只能靜待檢驗結果。

據了解，旅館人員今早9點多聯繫該男，發現未接電話，敲門也無人性，旅館業者趕緊通報警消人員到場，發現該名男子已肢體僵硬，失去生命跡象，目前正在追查死因。

台南在24日才發生居家檢疫者在防疫旅館中死亡，今傳北市也發生1名50歲男子昨隔離期滿，出關住後與朋友轉到中山區一間旅館入住，但今早業者聯繫男子無回應，報警後，才發現男子已死亡。

中山二派出所表示，目前已經聯繫上該位男子家人，家屬表示男子肝不好，有慢性病史；北市衛生局表示，目前情形還在進一步釐清，詳細情形待釐清後說明。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午會時表示，男子1月14-27日都在檢疫期間，沒有疑似症狀，死因檢警還在查。因為他曾經有送醫，有做過採檢，只能靜待檢驗結果。

(中時新聞網)