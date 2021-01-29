寒假期間，許多學生會利用時間打工，賺取零用金及累積職場經驗，勞保局表示，工讀生打工期間依規定參加勞工保險，於工作中受傷或因上、下班、外送途中發生意外而需住院或門診診療，如符合「勞工保險被保險人因執行職務而致傷病審查準則」相關規定，可請所屬投保單位填發「勞工保險職業傷病住院申請書」或「勞工保險職業傷病門診單」，並攜帶健保卡至健保特約醫療院所就診，可減免健保規定之部分負擔醫療費用，及享有住院30日內膳食費減半之優惠，減輕就醫負擔！

舉例說明，大學生小葵在餐廳打工有參加勞保，因烹煮料理時不慎被燙傷，前往醫院急診診療，原以健保身分就醫需自付新台幣（下同）790元（掛號費240元、部分負擔550元），如持有「勞工保險職業傷病門診單」就醫，則可直接減免部分負擔550元，僅需自付240元掛號費。 勞保局特別提醒，如因事出緊急致未能及時取得職業傷病醫療書單，可先以健保身分看診，於就醫之日起10日內（不含例假日）或出院前，持職業傷病醫療書單、醫療費用收據正本、健保卡，前往原就醫之醫療院所辦理退費；如超過10日無法到醫療院所辦理退費者，仍可在6個月內（如治療期間需較長者可5年內）向勞保局申請核退自墊醫療費用，職災醫療權益不受影響。

(工商 )