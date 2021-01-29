台中捷運綠線去年發生重大故障，經廠商川崎重工重新訂製升級軸心並運抵台灣後，部分列車已經安裝完成，目前逐一進行正線運轉測試，因測試期間人力需求，捷運公司原本支援在6處捷運站、協助台中市府雙十公車新制綁卡作業的人員將陸續回歸，綁卡作業預計從2月1日起調整服務時間。

台中捷運公司表示，台中雙十公車新制在元旦上路，配合市府新政策，捷運公司去年12月開始即在捷運綠線松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站及烏日站提供綁卡服務，截至目前已服務達6萬多人。

在這6處捷運站協助綁卡作業的人力為台中捷運公司員工，中捷強調，近來因捷運綠線18列車半永久聯結器新軸心安裝後，已開始進行正線運轉測試，相關人力需求恢復原本編制，使得支援綁卡作業的員工必須陸續回歸崗位，也因此，2月起綁卡作業時間調整為周一至五為17點至21點、假日則為8點半至17點半。

此外，農曆春節除夕至大年初三、也就是2月11至14日，綁卡作業暫停服務，2月10日及15、16日則調整服務時間為上午9點至下午17點，大年初六開始恢復原本服務時間。

(中時 )