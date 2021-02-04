趙少康重返國民黨，並獲國民黨主席江啟臣獲聘為中評委，但卻卡在回復黨籍未滿1年，目前尚不符合今年黨主席參選資格。對此，資深媒體人黃暐瀚爆料，過去只要入黨滿4個月，為何現在要延長到1年才能參選？是因為去年黨主席補選時，要卡台南市議員謝龍介參選，才衍申出這規定。

國民黨暫訂7月24日改選黨主席，黨主席選舉作業細則預計4月出爐、5月公告。國民黨發言人盧宸緯說，根據規定，必須回復黨籍滿1年，且具中評委或中央委員身分等兩項要件，才能競選黨主席。

雖然趙少康已恢復黨籍，也獲聘中評委，但因黨籍尚未滿一年，目前看來無法參選今年的黨主席。文傳會主委王育敏3日曾對外解釋，趙若要選黨主席，參選資格問題就卡在黨籍須滿1年，但這是吳伯雄主席時期就規定「候選人要具選舉人資格」，持續至今唯一有改變的是，過去須入黨滿4個月，吳敦義主席時因人頭黨員問題，從4個月改成1年，因此入黨多久的問題除非未來中常會修改選舉作業細則，才有機會解套，這不是江啟臣說了算。

不過，黃暐瀚今（4日）在網路媒體《品觀點》的《暐瀚觀點》中爆料，國民黨主席的參選資格，在去年國民黨主席補選時，從4個月改成1年，他直接跟大家說為什麼？因為那時候韓國瑜才剛選總統輸掉，韓粉非常激憤，希望韓國瑜可以出來參選黨主席。

黃暐瀚說，那時也傳出和韓國瑜關係很好的謝龍介有意參選黨主席選舉，再加上當時有2萬多的新進黨員幾乎都是韓粉，入黨滿4個月但未滿1年，所以那時吳敦義就把黨籍資格從4個月延長至1年，把謝龍介卡住。黃暐瀚稱，如果當初沒有設立這個規定，相信謝龍介會慎重考慮參選黨主席，因為有2、3萬的新進黨員是其票源基礎。

(中時新聞網)