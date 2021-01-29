中華田協理事長葉政彥赴國訓中心頒發東京奧運培訓隊12萬元加菜金。(中華田協提供)

由於受到新冠肺炎疫情影響，全球賽事大幅縮減，東京奧運也被迫延期至今年7月23日開幕，中華田徑奧運培訓隊全體隊員依舊不鬆懈，仍於國訓中心內維持高強度訓練，中華田協理事長葉政彥今日特地南下高雄左營國家運動訓練中心探視田徑隊員與教練訓練狀況，持除了頒發12萬元加菜金外，並與所有代表隊高呼國家隊力挺國家防疫隊，桃園加油！台灣加油！

雖然目前台灣田徑選手僅男子標槍鄭兆村拿下東京奧運參賽門票，但包括男子標槍黃士峰、男子110公尺跨欄陳奎儒、男子400公尺跨欄陳傑，男子100公尺楊俊瀚等人目前世界排名都在參賽名額之內目前暫時都在參賽安全名單內，都有機會靠著奧運積分排名取得門票。至於男子400公尺接力隊、男子跳遠、女子鉛球、女子100公尺跨欄、男子馬拉松及女子馬拉松都有機會拼達到參賽資格。

目前男子標槍世界排名前三名的鄭兆村表示，上一次參加世界級賽事是2019年倫敦世錦賽，一直到今年因為疫情的關係都無法參加國際賽事，但之前的傷勢也都已經完全康復，目前體能狀況與技術也調整的很好，相信在今年東京奧運能夠有好的表現。

葉政彥表示，過去一年來因為疫情的關係國家隊都沒有辦法前往國外參加賽事或是移地訓練，因此在東京奧運即將來臨的今年上半年，選手雖然無法出國，也必須更加辛苦好好的備戰。今天帶領田徑協會幹事部成員前來左營，希望為選手們加油打氣。

楊俊瀚與陳傑也異口同聲地說，希望疫情趕快結束，讓選手們能夠參加國際賽事，先取得東京奧運入場券，然後全力為台灣田徑界取得最佳成績。

在國訓中心備戰東京奧運的國家田徑隊成員也特別製作了加油標語，希望為衛福部桃園醫院的醫護人員們加油打氣，也同時感謝全國的醫護人員與疾管局等防疫相關工作人員在防疫期間守護國人健康安全。

(中時 )