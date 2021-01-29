警力機動實施測速勤務，呼籲用路人減速慢行（歸仁警分局提供／曹婷婷台南傳真）

歸仁警分局轄區1月發生數起A1死亡車禍，肇事原因包括夜間自撞安全島、自撞護欄掉入水潭等，多與車速過快有關，檢視事故現場道路多為三色號誌因夜間流量減少，改採閃光運作，但部份用路人未遵守閃光號誌規定，未確認路口通行安全而加速通過，除已函文交通局改為紅綠燈三色，盼有效降低夜間肇事率，也呼籲用路人勿因夜間車流量較少，疏忽行車安全。

歸仁警分局長洪頂力表示，有鑑於交通事故對民眾生命、身體及財產的影響甚鉅，為維護用路人的行車安全，近期針對轄內重要聯外道路，包括仁德區中山路、中正路、台1線(大同路、二仁路)及歸仁區台39線、中山路及關廟區中山路、台19甲線(關新路及南雄路)等，函文市府交通局將上述主要路段夜間閃光路口改為紅綠燈三色運作。

他強調，除了希望能有效降低夜間肇事率，並呼籲用路人依交通號誌指示通過路口，勿因夜間車流量較少而疏忽行車安全。

另外警方也會持續加強速度管理，結合現有轄內固定測速桿以及龍崎區182線建置中的區間測速，搭配警力機動實施測速勤務，運用科技執法，目的在於讓用路人慢一點、謹慎一點，遵守交通規則以保障自己及他人，他也疾呼「減速慢行，安全才是回家唯一的路。」

(中時 )