因應疫情關係，全台諸多大型年節活動取消，遊客轉向戶外踏青，據台南市六甲區公所統計，六甲落羽松林1月累計參觀人次已達18萬人，為避免道路壅塞並兼顧旅遊品質，台南市警察局表示，2月6日起台1線南下298.9K至300.3K路段沿線將禁止臨時停車，公所已於附近借用場地，再增加150個停車位。

警方預估春節期間初一至初五將出現尖峰人潮，評估目前現有周邊停車場容量，恐超出負荷，2月2日召集六甲區公所、台南市政府交通局、交通部公路總局第五區養護工程處新營工務段現地會勘，研議改善方式，期給遊客充足的停車空間與安全走廊，保障遊客安全。

警方表示，針對落羽松景點道路管制措施如下：

1、台1線南下298.9K至300.3K路段沿線禁止臨時停車。

2、落羽松活動會場（299.8K）至林鳳營牧場農路沿線，為行人徒步區，禁止汽、機車進入。

3、落羽松活動會場（299.8K）至台1線北上299.7K為機車停放區，規畫人、車分流，禁止汽車停放。

警方觀察，部分遊客將車輛停放於台1線南下側車道或周邊農路，因而違規穿越台1線中央分隔島，非常危險，台1線南下298.9K至300.3K路段沿線將設置「禁止臨時停車」告示牌並擺放交通錐，警方也將加強取締。

針對遊客最愛拍照及步行區域－落羽松活動會場至林鳳營牧場之間農路，也已規畫為行人徒步區，另活動會場入口北側100公尺規畫人、車分流，保障遊客行走安全。

六甲區公所區長陳啟榮表示，公所已於附近再借用一處可容納150輛車的空地，一處可供大型遊覽車上下車空地，希望能緩解停車位不足問題，周六起實施新的交通管制，也會視情況檢討調整。

麻豆警分局長邱顯良提醒，台1線現有停車容量不足，分局將全力投入警力指揮，每半小時監控周邊停車容量，如停車位已滿，會即時請警察廣播電台轉知用路人知悉，呼籲遊客來參觀之前，注意收聽警廣訊息，避免敗興而歸，預祝大家，新春過好年。

(中時 )