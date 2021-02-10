蘇花路廊清晨一度南下車多，所幸車潮紓解的相當快，並未造成塞車問題。（四區工程處交管中心提供／胡健森宜蘭傳真）

今（10）日是小年夜，也是7天春節連假的第一天，但國道五號、雪山隧道在石碇、坪林南下匝道封閉管制下，交通相當順暢，南港至坪林交控中心路段呈現黃色燈號，其餘一路亮綠燈；在蘇花路廊方面，清晨4點至6點車流量一度明顯暴增，所幸上午7點過後車流量立即下降，車流高峰時間並沒有維持太長，因此也未造成回堵問題。

春節連假正式展開，因為明天才是除夕，這次的連假還有一天的緩衝時間，再加上有些民眾另外提前請假返鄉，有效分散了返鄉車流，讓今天國五南下的交通狀況可說是相當理想。

根據坪林交控中心監測，今天南下車流量雖然明顯增多，但並未達到壅塞的程度，但中午12點過後，石碇、坪林南下匝道封閉管制措施解除後，有可能會湧現一波車潮，但因為用路人習慣一直在跟隨政策出現變化，實在很難判斷會不會塞車，呼籲民眾還是在出門前透過1968即時路況系統掌握最新的資訊，才能有效避開塞車路段及時段。

在蘇花路廊部分，四區工程處交管中心主任陳國正表示，在清晨4點開始蘇花路廊湧現南下花蓮的車潮，到了清晨6點每小時的車流量更達到1000輛次的高峰，所幸並沒有維持太久，上午7點過後車流量立即降了下來，並沒有造成回堵，交通也恢復順暢。

陳國正表示，昨天已經有部分民眾提前返鄉南下花蓮，一整天南下的車流量大約有1萬1000輛，比一般假日高出不少，加上今天清晨這一波南下車潮，有可能明天除夕上午會再湧現一波車潮，但應不至於會發生大塞車問題。

(中時 )