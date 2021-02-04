為提升機車族正確安全駕駛觀念，交通部公路總局今年持續辦理機車駕訓補助，將供每位民眾1300元補助金，新北市除了有公路總局分配給台北區監理所的2000個機車駕駛訓練名額外，新北巿公共汽車客運商業同業公會另挹注130萬元，提供1000個名額，預計新北將有3000位市民受惠，補助名額全國最多。

交通局長鍾鳴時表示，研究報告顯示有經機車駕訓的騎士違規風險較未受駕訓者減少32％，肇事風險也減少20％，今年公路總局辦理的機車安駕補助計畫共有1萬個名額，統籌分配給各區監理所，新北市加上公車公會贊助有3000個名額，為全國補助名額最多的縣巿。

鍾鳴時補充，機車駕訓有機械構造、交通法規及駕駛道德6小時的課程，民眾在上路前可有各項防禦駕駛觀念，增加行車觀念、安全。

交通局交通安全科長林昭賢表示，新北市機車數約占總車輛數3成5，騎士死亡人數則占交通事故死亡總人數6成，受傷人數占8成，騎士可透過機車駕駛訓練獲得防禦駕駛觀念及技巧、降低違規和肇事風險，民眾若有意願，只需在11月30日前報名機車駕駛訓練訓練，並取得駕照，就可符合1300元補助費。

(中時 )