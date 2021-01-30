根據《SNYtv》記者貝格雷30日爆料，尼克正在密切關注公牛一哥拉文本季狀態，期望能有機會把這名得分好手從芝加哥挖來紐約打球，問題是公牛尚未表態想要聽取有關拉文的報價，況且當前不僅尼克，不少球隊也都想要招募拉文。

貝格雷表示，其實從去年休兵期間，尼克就已經針對拉文做出背景調查，尋找可以交易拉文的可能性，畢竟拉文的合約將於明年夏天到期，公牛或許知道可能很難留住拉文，就會開始嘗試傾聽其他球隊報價，屆時尼克將會最為積極招募。

畢竟尼克未來3年擁有5個首輪選秀權，也有一些年輕球員可當籌碼，想要換來本季場均27.0分、5.3助攻與5.2籃板的拉文，或許難度並不那麼高，尤其是公牛已經連3季跟季後賽無緣，拉文也可能開始想到有機會闖進季後賽球隊效力。

尼克當前不只看上拉文，就連活塞替補後衛「飆風玫瑰」羅斯也有興趣，只是羅斯跟拉文狀況類似，尼克必須面對其他球隊的爭搶羅斯，先前籃網也有傳出打算招募羅斯，看來這名史上最年輕的年度MVP得主，如今已經逐漸找回應有身價。

(中時 )