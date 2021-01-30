灰狼明星中鋒唐斯的命運會不會太悲慘了點！目前仍因感染新冠肺炎缺陣的唐斯，最近在IG進行球迷問答，除了感謝自己爭議女友喬丹伍茲一路幫助自己度過難關，更自爆去年休兵期間，曾在洛杉磯被酒醉駕駛撞倒，甚至弄到住院治療。

「我的女友幫了我很多，很多事情外界都不知道，從我的母親與一些家族成員去年因為新冠肺炎去世開始，到我去年休兵期間在洛杉磯被酒醉駕駛撞倒，她在醫院陪伴著我，幫我康復，」唐斯說，「現在我感染了新冠肺炎，她仍和我在一起。」

唐斯的母親與6名親友在去年美國新冠疫情爆發之際先後過世，帶給他相當大的悲痛，沒想到今年1月7月換成他自己新冠檢測呈現陽性，目前已經快要3周多時間沒法上場，他在本季僅打4場，平均每場拿下22.0分、12.5籃板及4.3助攻。

只是唐斯的這名女友喬丹伍茲，先前可說聲名狼藉，因為她曾介入塞爾提克中鋒「TT」崔斯坦湯普生與未婚妻柯勒卡戴珊之間的感情，更被柯勒卡戴珊認定勾引TT上床，也讓喬丹伍茲遭到卡戴珊家族封殺，沒想到她隨即成為唐斯的新歡！

(中時 )