指揮官陳時中召開記者會說明疫情及防疫作為。（中時新聞網）

部立桃園醫院群聚感染個案關聯圖。（圖/疫情指揮中心提供）

部立桃園醫院群聚感染事件，經5天本土0確診後，今（30）日又疫情逆轉爆出4例，其中3例是案863護理師的家人，且新染疫的婆婆已死亡，連同早先案863的先生和女兒也確診，一家7口有6人染疫，堪稱此群聚最慘的受災戶。對此不幸的結果，Icu醫師陳志金心疼的說，案863需要好好被關懷。

陳志金在臉書發文表示，今天新增4例本土案例，1例因年事已高，DNR （放棄急救）已往生。雖然還是有新案例出現，但至少4例都還可以追到源頭，他安慰大家不要難過 我們會撐過去的，目前的情況還在防火牆內，他也呼籲大家，還是要做好個人防護。

案907是案863的婆婆，她已高齡80多歲，有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史，是今天新增的死亡案例。陳志金指出，新增的3例(案907、909、910)是案863的同住家人，這是一起家庭群聚感染，一家7人同住6人感染，案863需要好好的被關懷。

對於案863護理師的不幸遭遇，網友紛紛留言表達不捨，「863護理人員應該內心壓力會很大…唉」、「希望護理師不要太自責，這不是她的錯，錯的是有些人10月還要去美國探親」、「一家七人六人確診，婆婆亡故，真的很難過！希望這家人能平安渡過，真的需要身心都治療」、「好難過喔，希望863跟家人趕快痊癒」、「希望863可以盡快走出陰霾」、「好擔心863，希望她不要因此自責或受到家人責難……」。

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